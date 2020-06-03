潛水迷大愛！ G-SHOCK首枚行針「蛙」面世

以出色的耐衝擊性能及深潛達200米防水功能而聞名的G-SHOCK FROGMAN，一直以來都是全球眾多G-SHOCK手錶迷最追捧之系列，雖然索價比大多數的G-SHOCK手錶為高，但一樣無阻熱愛進行水上運動的錶迷捧場。以往這個被錶迷稱為「蛙」的FROGMAN系列都是採用電子跳字顯示時間，是次全新推出的G-SHOCK FROGMAN GWF-A1000就首度採用行針顯示，而且配備全新的手錶機芯及先進結構，整體機能再度進化。

這枚最新「針蛙」GWF-A1000的錶殼採用碳纖製成，令手錶可以如同樹脂般輕巧，但同時擁有近乎金屬的堅硬度。堅硬的錶殼與錶背殼無縫地結合，進一步增強了其堅固度及輕巧特性。氟化橡膠物料錶帶可以防止因遇水而造成的污染及變質，意味此「針蛙」即使長時間於水中使用亦毋須擔心其品質變異。

相信喜歡FROGMAN系列的手錶迷大多數都應該是喜歡潛水或者游水，新作在潛水模式下，佩戴者可使用全新的行針模式檢視潛水時間，按壓8時位置按鈕，將時針及分針重疊運行從而在水底下更易於檢視時間，而按壓4時位置按鈕就可以操控秒針順行及逆行，為潛水時間計時。為了令指針可以從當前時間快速切換到潛水時間，CASIO特別開發了一個帶有3個雙線圈電機的新機芯。超級照明功能則支援用家在陰暗處也能使用，而手錶更可自動記錄潛水地點及時間，只需透過智能電話應用程式與手錶配對後，用家便可查閱其潛水活動記錄。

自FROGMAN系列於1993年發布第一代型號DW-6300開始，每個型號的錶底蓋均刻有青蛙標誌，是次第7代型號GWF-A1000則是一隻造型活潑手持閃電指針的青蛙標誌，藉此帶出此枚新錶為FROGMAN系列中的首款行針手錶。