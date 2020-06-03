與勝利經營公司　朴韓屏老公認安排性交易

韓國天團Big Bang前成員勝利經營的夜店Burning Sun去年爆出連串醜聞，他因為涉及海外賭博、安排性交易、違反食品衛生法、挪用公款、違反性暴力處罰法等七宗罪而被不拘留起訴，因他已於今年3月入伍，案件已交由軍事法庭繼續審理，而勝利的生意拍檔、女星朴韓屏老公劉仁錫今日與另外5名與「Burning Sun事件」有關的人士今早在首爾地方法院出席第一次公開聆訊。

劉仁錫與另外五人涉嫌挪用公款、安排性交易及特定經濟犯罪，其中曾與勝利一起擔任公司「Yuri Holdings」代表的劉仁錫，被指於2015至2016年期間數十次為海外投資商安排性交易，並涉與被他們稱為「警察總長」的警官尹某一起打高爾夫球及用屬於公司資金的約7800港元埋單，代表律師指劉仁錫承認所有指控，但指關於挪用公款的控罪還有需要檢討及解釋的部分，將會在之後的審訊上再作說明。

「Yuri Holdings」亦涉嫌在勝利擔任代表理事期間，無牌經營酒屋「Monkey Museum」，但因為在「雙罰制」下只會處罰法人，勝利並沒有被起訴，「Yuri Holdings」方面承認指控，但表示：「當時一起工作的人已經不在這間公司了，雖然違反法例的是勝利，但現在公司很難發表意見。」