【繽FUN劇場】舊情人難以忘記？3招幫你走出情傷

一生人尋尋覓覓，好多人只係想搵到屬於自己嘅Mr./Mrs. Right，可惜唔少人總會喺愛情路上跌跌撞撞，經歷一次又一次嘅失戀。兩個人由朋友變成情侶，再由情侶變成前度，一段愛情唔可以愛花結果，當中存在千萬種原因。唯一可以肯定嘅係，兩個人喺拍拖嘅時候建立咗唔少回憶，無論最終係和平分手抑或不歡而散，要忘記一個自己愛過嘅人，並唔係一件容易嘅事。

樂壇創作新人王林家謙作曲、編曲、監製兼主唱嘅《拼命無恙》，歌中就道盡忘記前度嘅苦與痛，單係「拼命愛下個但為何傷口不退瘀」、「我要做個放下你的我」、「明明失戀仿似心臟中拳內傷」呢幾句歌詞，已經聽到人個心乸住乸住。

無可否認，失戀點都係唔開心，有人會情緒低落，有人會暴飲暴食，甚至覺得生無可戀。其實失戀唔係世界末日，要忘記前度亦有好多方法。不過今次《繽FUN劇場》嘅主角嘉琪就睇嚟未搵到方法，對前男友仲係念念不忘，快啲拉番上去睇片，睇吓你係咪同佢一樣！

睇完片就可以繼續睇文喇！撳得入嚟，你都可能係想放下某個人，以下就分別有三種「療法」，幫你盡快走出失戀嘅陰影。

療法一：「喊」

失戀嘅時候難免情緒低落，但唔想屋企人同朋友擔心，所以表面扮晒冇嘢？咁樣屈喺個心，真係會屈到病㗎。其實每個人都有喊嘅權利，唔可以喺人面前喊，都應該搵個地方自己喊，唔習慣喊嘅人亦盡量試吓喊。適當宣洩情緒，總好過畀傷痛、憤怒愈積愈多，蠶食自己身心。

療法二：「掉」

兩個人拍拖嗰陣，為咗氹吓另一半，又或者慶祝紀念日、生日之類，總會互相送禮物畀對方。但當另一半變為前度，就係時候將佢送畀你嘅嘢清除，當然實用嘅嘢可以留低，但如果會令你勾起回憶嘅嘢，唔好諗，即刻掉！同埋亦唔好去以前拍拖成日去嘅地方，避免觸景傷情。

療法三：「傾」

之前掛住拍拖「重色輕友」，連啲老友係生係死都唔知，依家回復單身，梗係趁機會同老友「自首懺悔」。其實做得你老友，自不然對你了解好深，又唔會怪你、又會包容你，同佢哋相處傾偈，唔使有任何掩飾，淨係做自己就得，完全冇失戀之後嘅自我否定，有助重新出發。

雖然話就話有方法，但大家都知說易行難，忘記唔到嘅人就好好埋藏喺心底，感謝佢曾經帶畀你嘅美好回憶，然後話畀自己聽，佢已經上咗「神枱」，下個更可愛呀！