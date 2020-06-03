【入廚Tips】蒸出超正肉餅有秘技

提起蒸肉餅，大家應該食唔少，咁有無試過自己煮，又或煮起嚟又乾又鞋呢？唔緊要，只要跟住以下幾個Tips，巴絲打都可以蒸出完美肉餅！

Tips 1：注意黃金比例

所謂黃金比例，即係肥瘦比例，唔少大廚建議以6:4嘅肥肉比瘦肉混合最Perfect，最好先將肥肉及瘦肉以人手切成小粒狀再混合一齊剁，咁樣就可以保持肉餅嚼勁與口感，而且唔會食到成口油添！

Tips 2：記得先色後味

咩係色，唔使多講，就係可以為菜式添加色澤嘅調味料，一般係生抽及老抽，之後至落鹽、糖、麻油，最後係落清水及豆粉。

Tips 3：唔好厚此薄彼

落晒調味料之後當然要攪勻，記得要順一個方向，咁就更易攪出膠性黏性來，肉餅自然保持靚靚外形，唔係散晒仲夠晒彈牙！攪好嘅肉放入碟時，記得唔好一邊厚一邊薄，不要鋪得太厚兼要均勻。

Tips 4：要全程開大火

唔少大廚建議蒸肉餅要大火，水滾後可以直接落鑊，一般隔水蒸12至15分鐘左右（視乎肉餅大小與厚薄），千祈咪以為豬肉有咁熟得咁熟，過熟嘅話，肉餅會又硬又實，入口唔甘香鬆化架喇！