實測MobileStudio Pro　攝影師：「執相爽好多！」

從事創意設計的人士如時裝設計師、插畫家、攝影師等，應該對Wacom產品不感陌生，最近廠商推出了新一代MobileStudio Pro平板電腦，具有13及16吋兩個版本，早前資深商業攝影師Emil Tse就試用了16吋版本，即刻睇吓佢點睇！

新版MobileStudio Pro將處理器升級為第8代Intel Core i7-8559U四核處理器，性能提升了128%之多，加上NVIDIA Quadro P1000顯示卡，可以更穩定、更流暢地執行視頻編輯、3D渲染這類工作。這方面Emil有很深體會：「我用這部機的時候，相片轉檔明顯快過上代幾多，尤其是轉一些16-bit的TIFF相片。在《Photoshop》用一些比較大的刷，例如去到500、600 pixels，畫落去做Smoothing，也好明顯爽好多。」

與上代相同，新版MobileStudio Pro依舊配備3個USB-C介面，當中2個是Thunderbolt 3介面，支援雙向資料傳輸，用戶可借此連接外置GPU或4K屏幕。另外，Wacom MobileStudio Pro 16除了原生的16GB RAM及512GB SSD外，還可打開背部升級系統記憶體及固態硬碟，進一步提升系統性能。而Emil更是力讚機背支架：「上一代我要獨立購買，這一代跟埋畀我，方便工作時把機身升高降低。」

跟機附有Pro Pen 2壓感筆一枝，採用矽膠打造，具有8,192級別壓力感應，毋須電池或充電也能使用。同時能夠識別自然傾斜及超輕壓力，藉此還原繪圖者粗幼不一的線條。顯示方面，解像度為3,840×2,160，擁有85%的Adobe RGB色彩空間，提供足夠的活動工作區域，同時採用光學貼合的防炫光蝕刻玻璃，不僅有效減少了視差，輸出還十分通透。今代屏幕側繼續保留多個ExpressKeys快速鍵，以便快速操控，Emil對此謂：「這些掣令我在《Photoshop》執相時，變相好似多了幾個不同的菜單去用，出外工作即使沒有帶鍵盤，用這部平板也足夠完成工作！」