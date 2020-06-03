終於有歌出！梁漢文做外賣仔送飲品畀袁富華

現正積極備戰10月紅館演唱會的梁漢文（Edmond）推出新歌《再見童夢零》，但今次他不參與演出，由「金像獎最佳男配角」得主袁富華（Ben）及新演員陳健朗擔任演員，為了多謝兩人，他專程跑到1898年已立村的錦田吉慶圍MV拍攝現場探班，並送上冰涼飲品為團隊解暑。

Edmond說：「真係辛苦大家！好耐冇新歌出，今次想做一首有意義嘅歌，而點解歌名叫《再見童夢零》，其實『童夢零』係好耐以前嘅一架概念跑車，但冇真係生產過，喺呢度就代表咗人嘅一個夢想。人到咗某個歲數，當你以為自己嘅童夢應該早已完了，但一件以前屬於超級劃時代嘅玩具，卻可能會令你再次想起，曾經得到過嘅快樂，其實從來都唔會變得落後。」

Edmond坦言「童夢零」跑車玩具是其收藏品，不過最近一次偶然機會下，才再次在他面前出現：「近排大家都多咗時間留喺屋企，有日執嘢時，發現以前一個歌唱比賽嘅小禮物『童夢零』模型車，我想透過呢件事，提醒返大家原來都有心目中嘅『童夢零』，例如我嘅初心，就係當初點解參加小型歌唱比賽，所以用咗呢個方向喺2020年同大家見面，希望大家都有同我一樣嘅感覺。」

MV故事講述飾演父子的Ben Sir及陳健朗不咬弦，兒子自小甚有彈鋼琴天分，不過身為車房老闆的父親屬老粗一名，完全不懂欣賞，更將兒子的鋼琴比賽獎品「童夢零」模型車打個粉碎，其後父親有次偶然看到兒子在朋友間表演，明白到兒子真心喜歡音樂，最後支持兒子出國留學，並在送別兒子時，送上他買的童夢零模型車以示祝福。男主角Ben Sir直言故事十分感人，可惜Edmond不參與演出，他說：「我好鍾意個故事，做藝術、音樂呢行嘅人會感受比較深，其實大家都好想得到家人嘅支持同鼓勵，不過事實係唔容易。」