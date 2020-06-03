霆鋒杰倫去Camping　湖畔玩煮飯仔

台灣天王周杰倫（周董）華語實境節目《周遊記》新一集請得「鋒味男神」謝霆鋒及時裝界先鋒大師山本耀司擔任嘉賓。變身成為「Chef Nic」的霆鋒特意選在日式傳統的屋形船上宴請周董，一邊欣賞東京灣絕美夜景，一邊品嘗當地風味佳餚，而周董也表演了五種魔術作為回禮，讓霆鋒拍案叫絕。

曾在日本讀書的霆鋒在節目中更揸周董最愛的美式古董開篷跑車現身，其型爆造型連周董的化妝師笑言想跳槽幫霆鋒，令周董吃醋，霆鋒說：「杰倫真的是一個很可愛的人，我很喜歡這麼單純的人，但是世界上愈來愈少。我認識的他就是這麼單純、他跟（女友）王菲都是同樣單純的人。」

曾合作拍電影的兩人有着深厚友誼，霆鋒更形容：「杰倫在我心目中就像一個王子，但是可能是一個玻璃做的王子，是很透明、很純的東西。我就像一塊在馬路邊的石頭，你怎麼把我丟在哪裏我都可以生存。」

經過當地學校時，霆鋒問周董可否考慮學習慢活，工作狂的周董秒回：「不行！這樣的話度假只能過一、兩天。」霆鋒自言也不可慢下來，但要學慢活：「因為這個圈子的五光十色會妨礙一個人的踏實。」霆鋒安排在山腳下露營，還準備了露營車，周董大讚：「這安排超夠意思！」兩人在湖畔大鬥廚藝，周董笑指：「我其實沒有緊張，我跟霆鋒都很隨興。」