零片酬冇所謂！溫碧霞撐古天樂振興電影市場

藝人溫碧霞（Irene）今日與電影導演李卓斌及工作人員出海慶祝電影《墮落花》有好成績，兼Irene憑此片勇奪「愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節」影后。Irene以粉紅色大露背吊帶裙上陣，被附近船隻的人大讚好正，Irene即向他們微笑揮手。

完成心願奪影后

Irene稱感謝今天有好天氣，之前因疫情關係，台前幕後一直未有機會慶祝，問到自己私下有否慶祝？她表示：「之前有朋友送驚喜畀我，但我自己就冇慶祝。好開心，電影有好口碑，大家都大讚，有好多得着。（攞到影后還心願？）呢個係我一直嘅心願，之前只係攞過女配角，女主角第一次攞。其實台前幕後整個班底都好優秀，關智斌、艾迪、陳煒都演很好好。（老公有咩評價？）佢睇咗，佢好鍾意，上映時有請朋友睇。」

年底日本開戲

另外，Irene透露將原班人馬再合作拍攝另一套新戲，預計自己會擔任女主角：「我聽到個劇本都好有興趣，係一部愛情懸疑片，會喺京都拍。（今次個角色已經好突破，擔唔擔心下次難再有突破？）係好難遇到，但我信任導演嘅才華。（日本仲有疫情，點去當地拍攝？）唔會咁快拍，依家構思中，預計年底10、11月。」她指因疫情令很多拍攝工作暫停，雖知疫情不會告一段落，但希望大家可以回復正常生活及工作：「見到有人失業覺得好難過，我會繼續支持新導演。古仔（古天樂）會拍攝一部疫情片做慈善，我都會參與。（零片酬都肯？）義演都冇所謂，大家需要有工開，振興電影市場。」