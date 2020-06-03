相隔8年！《新世紀福音戰士》 聯乘眼藥水第二波登場
2020年06月03日 17:45
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《新世紀福音戰士》與Sante FX系列8年後再度合作，推出以四位主角為主題的眼藥水。（互聯網）
人氣動畫《新世紀福音戰士》為了紀念劇場版即將上映，和不同品牌聯乘，Fans們一定大破慳囊了。最新是與日本有名眼藥水品牌參天製藥旗下的Sante FX NEO和Sante FX V Plus兩款眼藥水合作。這是繼8年前品牌與《新世紀福音戰士新劇場版：Q》後兩者再一次合作，之前推出的「人類爽快化計劃」至今已過了多年，社會上依然有很多因為眼睛疲勞而出現問題，因此雙方啟動「新人類覺醒計劃」，透過Sante FX的清新感，讓疲倦的雙眼得到紓緩，煥然一新。4 種產品分別為「Sante FX Neo 碇真嗣」、「Sante FX Neo 明日香」、「Sante FX V+ 綾波麗」和「Sante FX V+ 渚薰」，廣告片請來聲演葛城美里的三石琴乃旁述。此外，新設網頁（網址：https://santefx-eva.com/）提供遊戲及 Twitter 活動，有機會贏取精美禮品，Fans們不要錯過。眼藥水每支售880日圓。