Gin Lee用「雀仔攻略」冧掂B仔

環球歌手李幸倪（Gin Lee）為配合今年首支派台歌曲《敢》的主題，近期先後接受多項挑戰，繼踩Roller、學紋身後，日前又再挑戰「敢」湊仔。今次她化身保母湊B「過三關」，包括餵BB食蛋糕、換尿片及剪頭髮，自言很久沒有湊BB的Gin果然雞手鴨腳，即使法寶盡出，BB依然喊聲不絕，難怪Gin事後高呼：「湊仔好攰。」

在接受「敢」湊仔挑戰前，她大叫心情緊張，她說：「其實我好鍾意小朋友，不過好耐未湊過，未知表現如何？」當「主角」BB甫出場時，Gin表現興奮，不過BB面對陌生的她似乎不太受落，頻頻擰歪面，又放聲狂喊，她不斷出招唱兒歌又扮鬼臉，直至使出自創的「雀仔攻略」即見成效，將BB「融化」拉近距離，她說：「BB一扭計，我就抱佢去睇雀仔，因為好多小朋友都鍾意睇啲郁嘅嘢，所以呢招『雀仔攻略』係成功嘅。」

她在餵食物時竟然「食檸檬」，BB頻頻擰歪面，最終一啖食物都沒有放進口，她說：「我以為餵小朋友食嘢會最容易，因為好多小朋友都好饞嘴，結果原來係最難，BB一啖都冇食，反而佢餵咗我食一啖。」去到換尿片環節，當她為BB除褲即傳來BB嚎哭聲，頓令她顯得手忙腳亂，她說：「呢個（指條尿片）究竟係點除㗎？」最後勉強成功為BB換片，但Gin笑言「換片換到出晒汗」。最後，在剪髮環節，手執剪刀的Gin，竟順利地為BB修髮，就連Gin都難以置信說：「比預期中順利，可能佢好專心玩佢嘅嘢，我可以好快就剪到。」

完成湊BB挑戰後，她直言在眾多的挑戰中，今次是最難的一項：「精神好攰，如果我將來要湊小朋友，我一定需要Full Time（全職），因為又要工作，又要湊小朋友，體力上好難應付到。」