寶馬5系小改款　更添豪華

輪到BMW 5 Series小改款喇，Sedan和Touring車型齊改齊Upgrade。（互聯網）

最近多款BMW車系推出小改款，包括5 Series。5 Series家族有房車(Sedan)，有旅行車(Touring)車型，到了小改款時當然是一次過，齊改齊Upgrade。

小改款5 Series，配上面積更大的面罩、新設計LED頭燈(提供矩陣式自適應LED頭燈及雷射頭燈供選配)、新款尾款及梯形尾喉等。車廂標準配備10.25吋輕觸屏幕多媒體系統(提供更大的12.3吋選配)，除可支援Apple CarPlay，現還可支援Android Auto。運動軚環上的功能鍵組經重新編排，所採用的內飾物料亦令豪華感有所提升。

不單止外觀造型和內裝配置提升，廠方還一併為柴油及汽油動力加入了48V輕混能技術，有助減低每次停車起步時的引擎負荷。至於插電式混合動力(Plug-in hybrid)版本，除原有的530e外，更將首度加入545e新成員。

可供選配的駕駛輔助及安全系統，加入了不少新功能，例如：車道偏離警示系統新增重返車道功能、專業駕駛輔助系統加入主動導航、緊急行車道顯示及路口警示功能、數碼化儀錶3D圖像顯示座駕四周交通情況等。