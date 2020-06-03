巴日混血　骷髏「草」鞋

由本間正章所創立的日本潮牌mastermind JAPAN，最擅長就是與不同潮流單位聯名合作，將其標誌性黑魂色調及骷髏頭圖案加載於各式各樣單品，成為潮流之士眼中不惜花費千金都誓要入手的神物。是次全球最具名氣的巴西人字拖品牌Havaianas亦特別邀請mastermind JAPAN攜手合作，於今季推出兩款結合兩牌基因創作而成的聯名人字拖，再度於潮流界投下閃光彈。

巴西及日本兩國向來淵源甚深，自從1908年6月載着700多位日本移民的日本輪船笠戶丸號駛進巴西聖保羅的桑托斯港口開始，直至70年代移民潮放緩，巴西至今已經有超過100萬的日裔人口於當地生活，兩國之間多年來亦一直保持緊密的文化交流，足球、咖啡、柔術及音樂文化互相吸收。1962年，Havaianas受到日本傳統草鞋Zori啟發，將這種採用稻草製成鞋底的鞋履改良，鞋底換上耐用的橡膠材料（巴西不少橡膠園由日本移民打理）創造出世界最暢銷的人字拖款式The Traditional，以迎合巴西人於海灘着用的需要。

數十年後的今天，Havaianas從品牌經典設計The Traditional及日本傳統草鞋Zori擷取靈感，推出首款針對都市風格打造的全新鞋款Tradi Zori，其橡膠鞋底更採用方形設計並配上獨特的織物綁帶細節。品牌特別邀請mastermind JAPAN操刀首個聯名系列，將潮人最喜愛的骷髏頭標誌運用到Tradi Zori及Top鞋款上，以一方一圓的鞋底設計打破固有傳統規範，將過去與未來連結。