【焉知非福】港台桃色事件捧紅5大圈中素人

近年娛樂圈先後爆出多單桃色事件，件件咁轟動，由今年台灣渣男天王羅志祥（小豬）被網紅女友周揚青踢爆多次出軌，熱愛多人運動，到去年張致恒（Steven）背正印女友梁皓恩（April）「一皇N后」撻着多位素人，真係單單都夠「經典」！不過重點唔係班男士嘅情感世界有幾誇，而係竟然令一班「圈中素人」意外跑出，網友爭住呵番，由同情變粉絲，果然情場失意、事業得意！

第一位 周揚青

直達「烈女」級數嘅周揚青，本身已經係大陸網紅，分手宣言變終極大爆料，搞到人人聲討渣男手撕小三，小豬同蝴蝶姐姐（愷樂）公開道歉，有賣開潮服嘅周揚青竟成最大利益者！旗下網店3日內營收已經超過450萬人民幣（約492萬港幣），唔少女網友都直言要去買衫支持周揚青，而佢個人社交網粉絲人數都飆到逾200萬！

第二位 「大冰奶妹」馮子紜

同樣係羅志祥事件彈出嘅馮子紜（Teresa），因為公開小豬約女實錄，仲頂得住「豬的誘惑」拒絕對方過夜邀請，意外令擁有34F驕人身材嘅佢爆紅，大家都驚為天人原來台灣有位如斯尤物，行過路過都唔錯過呢位綽號「大冰奶妹」嘅美人，依家佢社交網粉絲去到逾37萬，素人嚟講都唔弱㗎。

第三位 「台版馬思純」陳怡安

藝人鍾欣潼（阿嬌）和台灣「醫界王陽明」賴弘國閃電離婚，消息震驚中港台，點知一轉頭，就有網友聲稱賴弘國未正式離婚前，已搭上有「台版馬思純」稱號的辣模Angelina（陳怡安）。雖然女方主動否認戀情，不過愛在社交網發放性感和健身照嘅佢，就收獲逾33萬Followers，都咪話唔盞。

第四位 「空界林依晨」趙筱葳

其實早在賴弘國同阿嬌拍拖之時，網友已經人肉出賴弘國前妻、有「空界林依晨」之稱的趙筱葳（Ivy），佢因為外形嬌滴滴而一早殺入網紅界，仲成日喺社交網甫出可圈可點嘅寸爆發文，令本身於香港寂寂無名嘅佢，搖身一變令人印象深刻嘅圈中素人。

第五位 梁皓恩

曾認「性上癮」的34歲藝人張致恒（Steven），今年7月底自揭與粉絲雯雯已秘密生仔，隨即被爆偷食多名女子，被封為「新一代世紀賤男」。當中最Hurt的是其正印女友、舞台劇演員梁皓恩（April），終於佢走出陰霾喪玩瑜伽，網友由憐生愛陪佢走出被分手嘅一後黑暗期，積極重拾笑容！