蔣怡藍帶高手學中菜：想話畀人知煮飯唔難

名模蔣怡（Coco）廚藝出眾，2014年赴倫敦修讀藍帶廚藝學校，並以最高榮譽畢業，被冠以「藍帶廚模」，西餐做到出神入化超誇張的她，最近學埋中餐，入讀中華廚藝學院。原來課程早在一月已開學，因為疫情關係停課至今，近日終復課，她說學中餐的原因，是受作家影響。

Coco說：「以前唔係好識西廚時，我覺得煮西餐好厲利，藍帶好勁，學完藍帶所有技術之後，就覺得原來西餐好簡單，所有嘢好標準化，只要一步一步做，了解其中原理，基本上乜都可以做到，就算出面米之蓮餐廳，睇上去天花龍鳳，但我食咗就知點做，我自己都煮咗一段時間好複雜好誇張嘅西餐，但覺得一來好麻煩，二來屋企人基本上鍾意食中菜。中餐其實好博大精深，全中國咁多地方，冇一個地方食物味道係一樣，令我好着迷，烹調手法、調味手法，靠用心和經驗，一道菜好唔好味，未必調味好就好味，可能由選料到醮料已決定咗好唔好味。」

她覺得家庭飯是維繫家庭一個主要原素，令一家人成日聚集一起，一個好溫暖的記憶，她說：「我好想每個家庭都有呢個溫馨畫面，我覺得香港少咗呢樣嘢，好想畀人知道，其實煮飯唔係咁難，行街市都唔係咁老土嘅事。」她自言幸有藍帶經驗，故學中餐會更有信心，不致膽怯。她笑言想讀中餐並不簡單，自己花了近一年時間，才獲評估批准入學。