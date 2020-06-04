東方日報C1：Lea Michele被爆欺凌黑人斷米路

持續超過一周的美國反警暴示威仍未平息，人氣美劇《歡樂合唱團》（Glee）的女星Lea Michele跟大隊於社交網表態，義憤填膺反對種族歧視，卻被黑人女星Samantha Ware撕破其「偽人」真面目，指Lea曾出言恐嚇，會在她的假髮上大便！講一套做一套，Lea最後知衰「跪低」道歉，但扮失憶說忘記「大便」言論。

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）上周被白人警員跪頸致死後，引發美國各地爆發連串反警暴及反種族歧視示威，同時亦引起當地演藝界高度關注，多位巨星包括Lady GaGa、麥當娜（Madonna）等紛紛在社交網發文或親自參與示威表態。憑人氣美劇《歡樂合唱團》（Glee）打響知名度的33歲美國女星Lea Michele，順應時勢支持「黑人生命很重要」（Black Lives Matter）運動，她在社交網留言：「弗洛伊德唔應該畀人咁樣對待，呢個唔係個別事件，一定要結束！」

「會喺我假髮上面大便」

Lea說得義憤填膺，但未幾被拆穿其「偽人」真面目！曾和Lea合演《歡》劇的黑人女星Samantha Ware反擊，聲稱曾遭Lea霸凌及出言侮辱，言行充滿種族歧視，與對方合作的日子猶如活在地獄中。Samantha發文：「真係笑死人！你又記唔記得你令我第一次拍電視劇嘅經驗，好似活喺地獄咁樣？因為我永遠唔會忘記。你曾經同所有人講過，如果你有機會，會喺我假髮上面大便（ShXt in my wig）！仲有其他創傷，令我懷疑自己應唔應該繼續喺荷里活發展……」

事件爆出後，多位同劇演員包括「女超人」Melissa Benoist，在多個批評Lea的留言中按讚。而外地傳媒隨即翻舊帳，指女星希莉辛菲（Hailee Steinfeld）2011年自爆，年僅14歲時為電影《離奇復仇事件》（True Grit）到派拉蒙片場試鏡，碰巧見到偶像Lea步出休息車，上前索取簽名卻被Lea拒絕，希莉大為傷心，更喊住返屋企，可見Lea「犯案纍纍」！

跪低公開道歉

被揭私下霸凌及種族歧視的行徑後，和Lea合作的廣告商火速割席！上周Lea才為其代言的食材速遞公司Hello Fresh宣傳，該公司立刻發聲明劃清界線：「不會容忍種族主義或任何形式的歧視，我們對最近有關Lea Michele的說法感到沮喪和失望。我們對此非常重視，並終止與Lea Michele的合作關係，即時生效。」

被全城插爆的Lea抵不住壓力，相隔一日於社交網撰文道歉：「雖然我唔記得自己講過呢句嘢，亦從來冇用背景或膚色去論斷他人，呢樣唔係重點，問題係我做咗一啲嘢傷害到人。無論係因為我特權地位，令我被人覺得有時候唔敏感或唔恰當，定係我唔成熟同埋諸多麻煩，我為我行為同所造成嘅傷害道歉。我哋全部人都可以成長同改變，我亦絕對有用過去幾個月去反省自己不足。」

Ariana參與遊行

另外，多位荷里活藝人參加示威遊行，前任「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）偕「邦女郎」女友Ana de Armas參加洛杉磯遊行，賓佬更高舉「黑人生命很重要」等紙牌。而美國小天后Ariana Grande與男友Dalton Gomez、美國女歌手Halsey、美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、英國男歌手Harry Styles、美國女歌手Madison Beer及已故美國天米高積遜（Michael Jackson）女兒巴莉絲（Paris Jackson）等亦有現身。而早前申請離婚的美國女星珍美京（Jaime King）在社交網自爆被捕，她表示於洛杉磯市長加爾塞特（Eric Garcetti）寓所外和平示威時被拘捕，當場被扣上手銬及被捉上巴士。

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