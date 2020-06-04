生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 工作運勢每況愈下，你期待中的幫助沒有出現，這天一切要靠自己的努力。

牛：→ 人事變遷職責有新變動。新工作對你來說很有新鮮感，多磨練會更成功。

虎：↓ 人際關係的運勢稍稍下滑，有可能成為同事們的眼中釘，要留意言行啊！

兔：→ 看見小人的卑劣行為，令你大動肝火，別人的事還是不要理太多的好！

龍：→ 不要為自己製造麻煩，有些事情不要太執着，這只會苦了自己苦了他人。

蛇：↓ 愛情上感到很沮喪，且有無力感，甚至不知道該怎麼辦，是時候反省。

馬：↑ 財運不錯的一天，但購物也不要太瘋狂，以免花大錢去買無用的東西。

羊：→ 積極工作，竟然惹來其他人十分不滿；不必太在意其他人的無聊目光。

猴：↓ 是日沖煞，家事瑣碎一件接一件不好處理，良好溝通有助減少事故發生。

雞：→ 工作過勞令你漸漸覺得疲累，甚至感覺有些不舒服，好好休息一下吧。

狗：↑ 運勢提升，正在找工作者也終於找到自己喜歡的工作，有突破性進展。

豬：★ 今天運氣很好，和朋友的關係有更深和更好的溝通，給你很好的感覺。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌