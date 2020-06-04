白羊：人氣及事業運持續回穩，情緒及家庭運較佳，更能集中，求職、謀事等將較利好。

金牛：人氣大旺，辭令及思考力較佳，做生意、開單、簽約等將較有利，宜積極行事。

雙子：社交運回穩，人氣甚佳，財運回升，聯誼社交善用人脈，將有助招引賺錢等機遇。

巨蟹：戀愛及事業運逐漸回穩，人氣及社交運較佳，多曝光有助招引發展及上位等良機。

獅子：工作及事業壓力雖或較大，但精神狀態及士氣較佳，求職、轉職及謀事將較利好。

處女：社交運回升，異性緣亦佳，已婚或同居朋友夫妻關係將較早前融洽，宜多作交流。

天秤：人氣回升，事業運稍佳，只要保持積極樂觀，求職、謀事或升遷等，機遇將不乏。

天蠍：工作運回穩，出勤、公幹及海外項目等，進展將較理想，宜積極努力，把握時機。

人馬：戀愛運及異性緣回升，已婚或同居朋友，關係將較和順愜意，宜於約會多花心思。

山羊：人氣回升，桃花及戀愛運轉佳，現關係將較平穩和諧，多交流、多約會助增情誼。

水瓶：體能回穩，人緣回升，感情及工作運較佳，不論公私，人際關係將較平穩愜意。

雙魚：人氣雖略為不穩，但人緣及桃花運較佳，助改善及增進與伴侶的溝通情況及感情。