康城電影節公布入圍名單　香港七大導新作入圍

第73屆康城電影節原定於上月12日至23日舉行，但撞正新冠肺炎爆發而押後，早前電影節總監打定輸數指電影節冇法以傳統形式舉行。不過電影節方面昨日仍公布原定今屆入圍的電影名單。由於今年冇機會爭獎，所以大會只公布共56部來自世界各地的電影名單，並沒有區分主競賽、一種關注等單元項目。除了多部歐美電影入圍之外，多部亞洲片包括韓國賣座片《屍殺列車》續集《屍殺半島》、日本女導演河瀨直美的《真實母親》、韓國名導演林常樹的《天堂》等都有入圍。此外，還有日本動畫大師宮崎駿監製、兒子宮崎吾朗執導的動畫《阿雅與魔女》。不過最受注目，就是由香港七位大導演譚家明、洪金寶、許鞍華、袁和平、杜琪峯、徐克與林嶺東執導的港產片《七人樂隊》都在入圍名單中出現！

《七》原名為《八部半》，吳宇森原本亦參與，不過後來因為健康理由退出，而影片亦是林嶺東的遺作。《七》是一部向電影菲林致敬的電影，由七位導演每人拍攝一段組成。除了《七》之外，華語片還有中國導演魏書鈞的新作《野馬分鬃》。