醫生世家！《降魔的2.0》「大話魔」話劉佩玥麻煩？

德籍藝人易宇航因無綫劇《降魔的2.0》飾「大話魔」比利，被降服成為鵪鶉男傭，由於演得十分生鬼、搞笑，贏得觀眾喜愛成功上位，更旋即被網民起底！其實佢精通五國語言之外，更生於醫生世家，爺爺、爸爸甚至家姐都係醫生，但佢自細就知自己冇興趣做醫生，反而鍾意演戲，10年前就來港發展，咁點解揀香港？原來全因被香港中西文化合壁嘅背景吸引，而佢14歲更開始習武，贏過不少比賽獎項！

易宇航參演過不少劇集，包括《愛．回家之開心速遞》、《解決師》、《機場特警》等，今次終於憑《降》上位，佢直言拍得相當開心，尤其同馬國明非常啱偈，因大家有「演戲」呢個共同話題，至於另一拍檔劉佩玥，易宇航則搞笑地說：「佢真係好靚，但我覺得靚嘅女仔都係比較Trouble，哈哈！」既然對漂亮女仔咁有研究，問有冇令佢心動嘅女仔，佢話：「我喜歡運動型、爽朗嘅女仔，王君馨、譚凱琪都係我喜歡嘅類型，可惜，佢哋已經結晒婚。」

而醫生世家背景，其實早於佢嘅祖父已於德國開醫院，不過，佢嘅父親早年已將醫院捐給慈善機構，相當大愛！捐出醫院後，易宇航父親仍於醫院工作，但由於年事已高，最近更需要接受心臟手術，故易宇航早前特別返德國幫手，更幫醫護團隊解決口罩荒問題，依家佢經已幫父親打點好一切，相當好快就會回港。現時佢居於離島坪洲，由於係朋友租畀佢，故能以優惠價租住擁有籃球場般大嘅花園村屋，生活相當優哉遊哉！