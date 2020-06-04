【營事檔案】希臘沙律　清新開胃

一到夏天，很多人都會因為太熱而沒有胃口，今次跟大家分享一道清新又開胃，而且做法非常簡單的希臘沙律，只要將所有材料切好再拌勻便可以了，非常適合忙碌的都市人。

紫洋葱 含豐富花青素

希臘沙律所用的材料含有豐富的營養價值，當中的蔬菜更含有豐富的膳食纖維，有助增加飽肚感，促進腸道蠕動，預防便秘。紫洋葱含有豐富的花青素，是一種具抗氧化功效的天然色素，除了有助對抗細胞免受自由基的傷害，延緩衰老和抗發炎，亦對眼睛和心血管健康有益。

青瓜 補充身體水分

夏天天氣炎熱，容易出汗，而青瓜是水分含量較高的蔬菜，含九成水分，能夠幫助身體補充水分。車厘茄含有豐富的茄紅素，是一種類胡蘿蔔素，具有很強的抗氧化能力，而且可減少紫外線對皮膚的侵害。車厘茄亦有助預防癌症，以及減低體內壞膽固醇及血脂，維持心血管健康。

菲達羊奶芝士 高鈣質

希臘沙律的特色是會加入菲達羊奶芝士，除了提供蛋白質和鈣質，更令整個沙律的味道層次更豐富。此外，為了增添這個沙律的風味，今次亦加入了黑醋及橄欖油作為醬汁。

【希臘沙律】

材料：

紫洋葱 半個

青椒 1個

青瓜 半條

車厘茄 10粒

黑橄欖 1/3杯

菲達芝士 (Feta Cheese) 50克

醬汁：

黑醋 適量

橄欖油 1茶匙

做法：

1.紫洋葱及青椒切條; 青瓜切粒; 車厘茄切半; 菲達芝士切粒，備用。

2.將所有材料(除菲達芝士外)放入碗中拌勻。

3.混合黑醋及橄欖油，倒入材料中，拌勻。

4.最後放上菲達芝士，即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。