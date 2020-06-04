道歉都冇用！Lea Michele被眾舊拍檔輪流圍攻

《歡樂合唱團》（Glee）黑人女星Samantha Marie Ware日前爆料指控當年被同劇舊拍檔著名女星Lea Michele欺凌，仲爆Lea曾四圍同人講若有機會想在她的假髮上大便。雖然消息傳出後Lea急忙道歉，但似乎仍然平息唔到事件！Samantha留言回應Lea道歉一事，叫對方打開個荷包捐錢給日前在Omaha因示威而被警方槍殺身亡的22歲黑人男子的家人。

除了Samantha爆料曾被Lea欺凌之外，2014年在《歡》飾演小角色的另一男演員Dabier Snell亦「人爆佢又爆」於社交網留言指同樣被Lea欺凌！他留言說：「你（Lea）唔畀我與其他劇組演員坐埋一齊因為『我唔屬於嗰度』X你啦Lea。」此外，另一名《歡》女星Heather Morris昨日亦留言指與她合作得非常不快，她對人唔尊重，值得被聲討。至於《歡》前監製Marti Noxon就留言指唔止是Lea同劇的男演員亦同樣衰格！此外，曾與Lea在音樂劇《Spring Awakening》合作過的男星Gerard Canonico今日亦留言形容Lea簡直是噩夢！