金秀賢金裕貞任《百想》嘉賓　孫藝珍落實出席

韓國年度演藝界盛事《第56屆百想藝術大賞》將於明天舉行，今年受疫情影響，頒獎禮不會招待觀眾入場，屆時將透過JTBC電視台直播進行，但出席藝人陣容強勁，單是頒獎嘉賓亦有大批人氣紅星撐場，當中最受矚目的便是去年7月退伍的32歲男星金秀賢。

金秀賢與女星徐睿知合演的退伍復出劇《雖然是精神病但沒關係》將於本月20日啟播，金秀賢已落實與拍檔出席明天的《百想》擔任嘉賓，負責頒發電視及電影組別的最佳作品獎。今次是他退伍近一年，首度於韓國現身公開活動，令人期待！而《雖》劇今日公開新海報，甚有童話Feel！

至於其他頒獎嘉賓包括曾與金秀賢於8年前合作人氣劇《懷抱太陽的月亮》的20歲女星金裕貞，她將合體《懷》劇中飾演胞兄的任時完，一起頒發人氣獎。其他新劇男女主角，包括高修與昭熙、尹施允與慶收真、高庚杓與徐賢，還有去年得獎者金惠子、鄭雨盛、韓智敏、廉晶雅、張基龍及金英光等亦將出席。此外,與《愛的迫降》玄彬齊獲網民票選贏得「人氣獎」的女星孫藝珍亦落實出席，令人期待她與玄彬合體領獎，而孫藝珍更有份角逐視后。