英國反警暴示威　《星戰》男星發言時聲淚俱下

美國反警暴示威浪潮席捲全球，昨日下午英國有民眾繼續舉行示威集會聲援美國民眾！在倫敦海德公園舉行的集會中有超過1萬5千人參與，當中也有不少名人紅星參與包括《星球大戰》（Star Wars） 英國男星「Finn」約翰保也加（John Boyega）、One Direction（1D）成員Liam Payne、新紮天后Dua Lipa等。而約翰更有在場拎住「大聲公」發言，他向上周被美國警員膝壓頸致死的黑人男子弗洛伊德（George Floyd）等受害者致敬，擁有尼日利亞血統的約翰說：「我向你哋說出心底說話。我唔知今次之後事業會唔會玩完，不過唔Ｘ理啦！黑人生命向來都係重要嘅，我哋向來都係重要嘅。我哋向來都係有意義。依家係時候（改變）。我唔再等待。」之後約翰愈說愈激動更一度落淚！而他亦不忘呼籲群眾維持和平有序的態度為弗洛伊德之死示威。

約翰演說完畢之後，與他在《星戰》中合作過的「天行者」麥咸美（Mark Hamill）亦留言大讚約翰仲話為他而感驕傲。此外，《星戰》官方社交網亦貼相向他致敬。