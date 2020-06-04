偷食有路捉？7個渣男出軌徵兆

近來娛樂圈充斥着一些關於渣男出軌的新聞，令姊妹們都開始擔心自己的另一半是否忠誠。

其實，男人出軌是有迹可尋的，他們或多或少都會出現一些反常行為，另一半只要細心留意定能察覺。以下就綜合了男人出軌的7個徵兆，妳身邊的他又有沒有以下行為呢？

1. 突然注重打扮：平日不修邊幅，但最近突然注重打扮，講究衣著及髮型，又或者突然跑去健身，猶如有第二春似的。

2. 經常以工作為由拒絕陪你：以往工作時間明明是固定，但近來卻總是說要加班、出差，臨時有事要辦等，總是以工作為由愈來愈少時間陪你，有機會是為了跟「小三」享受甜蜜時光。

3. 發現他身上有其他女性的痕迹：發現他身上經常有不屬於自己的香水味、唇印或是頭髮，都是很明顯的出軌徵兆。

4. 擁有兩部或以上手機：有多部手機但又不是為了工作需要，可能是為了方便自己「偷食」，用另一部手機與「小三」聯繫。

5. 無事獻殷勤：一向非常節儉，突然在沒有特別原因的情況下送包包、首飾或者請你吃貴價餐廳等，都有可能是為了彌補自己出軌後的內疚感。

6. 對你失去「性」趣：對床事非常冷淡，草草了事，或是總以疲倦為由拒絕親熱，有可能是因為外面吃飽，再沒有足夠的精力分配給你。

7. 關係疏離：以往與你關係甜蜜，甚麼話都跟你說，但一旦他精神出軌後，就會開始變得沉默寡言，不再和你無所不談，因為他的傾訴對象已另有其人。