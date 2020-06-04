反警暴示威　Marc Jacobs洛城店舖被搶掠破壞

連日來在美國的反警暴示威出現有暴徒「趁火打劫」到處搶掠的情況，日前著名時裝設計師Marc Jacobs位於洛杉磯的店舖亦遭殃。店舖被不法份子破壞打爛玻璃門之餘亦噴上：「X資本主義」粗口字句的字樣，而店內亦被搶掠一空，就連店名亦被改為上周遭警暴致死的黑人男子弗洛伊德與另一被警員逼死的黑人女性Sandra Bland的名字。

雖然店舖被破壞，但Marc亦唔介意前日於社交網轉貼照片並留言：「生命不可取代，黑人生命緊要」而他亦有留言指打爛玻璃或資產被破壞並唔係暴力，資產可以被取代但人性不可。」至於美國網紅Logan Paul的胞弟Jake Paul日前於阿利桑那州示威期間直播暴徒趁火打劫片段，因而被懷疑他是否有參與。事後Logan否認Jake有份參與。不過荷里活著名諧星標梅利（Bill Murray）的27歲兒子Caleb Murray周一亦在麻省因示威而被捕，警方以他惡意毀壞他人資產、襲警等罪名被捕。

另方面，美國洛杉磯昨日亦繼續有大型示威舉行，一眾紅星包括男歌手Shawn Mendes與女友Camilia Cabello、模特兒Cara Delevingne、 男星Jonah Hill、《我的超豪男友》亞裔男星Henry Golding夫婦等有參與。