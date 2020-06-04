睫毛捲翹大法　6步掃出迷人電眼

眼睛是靈魂之窗，一雙迷人的眼睛少不了捲翹睫毛的襯托。（互聯網）

睫毛可說是雙眼的靈魂，捲翹的睫毛不單可以放大眼睛，還可以讓眼神更加生動。不論眼睛大與小、屬內眼皮抑或雙眼皮，只要擁有捲翹睫毛就能為美目加分。想擁有捲翹的睫毛，不一定要貼假睫毛，用以下方法也一樣可以刷出一閃一閃的美睫，大家不妨學吓。

【第1步：掃走油脂】

要打造捲翹睫毛的首要條件，是睫毛不能有水和油脂。所以第1步是在臉部定妝之後用眼影掃沾取小量散粉，然後閉上眼睛，在睫毛上掃幾下。

【第2步：夾出形狀】

睫毛清爽了之後，就可以用睫毛夾夾睫毛「塑形」了。手法是把睫毛夾放在睫毛的根部，然後微微向上推近上眼皮，最後夾一下往外移一點再夾，重複直到完成。

【第3步：燙睫毛】

只用夾的方法會有「漏網之魚」，而且效果不夠持久，所以需要燙一下睫毛。方法是用打火機把棉花棒的中間部分微微加熱，然後用餘溫來刷睫毛，很多女明星都是用此法來打造捲翹睫毛。

【第4步：睫毛打底】

現時流行用「 睫毛打底」產品，打底產品的外形和用法跟睫毛膏有點相似，只是顏色沒那麼深，而且質地也較輕薄，用後可防止暈染，也有定形的功效。

【第5步：塗睫毛膏】

如果本身睫毛比較長或濃密的人，到第4步就可以結束了。但想要更明顯效果的話，可以刷上相應效果的睫毛膏。用的時候先用紙巾把刷子上多餘睫毛膏抹走，防止結塊；然後由根部順着睫毛刷上去，一層乾了才可刷第二層。

【第6步：加固定形】

刷上睫毛膏後，睫毛可能會微微的塌下來了，所以最好是再燙一次睫毛，方法與第3步一樣。如果想更方便，可買一個電睫毛器，原理都是用溫度燙出睫毛的弧度。

完成以上6步就可以獲得捲翹的睫毛，記得上下的眼睫毛都要掃上，最後畫上眼線就更完美了。睫毛捲翹大法，你們Get到了嗎？