靈敢侶情：你估我唔到

某天晚上，他到櫃員機撳機後忘記拿錢，回頭之後，錢已經不見了⋯⋯（作者提供）

十幾年前，我很窮，每月交租和雜費之後，就只剩一千多元給我和另一半吃飯和坐車。所以，錢對於當時的我們來說，真的十分重要。

某天晚上，另一半踏入家門，慌失失的、很徬徨的，問他發生甚麼事了？他說：「剛才到櫃員機取三千元打算交費用，但忘記了拿，回頭之後，錢已經不見了⋯⋯」

這本來應該很慘情，但是我聽後，卻異常冷靜。想了一想，我問他：「拿錢時，你身後有人排隊嗎？」

「好像有⋯⋯」

「隔了多久才想起要回去找？」

「好像是走了一條街左右⋯⋯」

集齊資料後，我立即致電銀行了解，銀行職員只着我們等數天，說如果錢被櫃員機收回去，之後可取回。心急但冷靜地等了一星期，終於收到銀行的電話，說沒有收回三千元的紀錄。錢，便這樣真的沒了。

收線之後，另一半緊張地問我：「銀行怎麼說？」我就只是平淡地告訴他：「錢沒了，我想辦法省吧，下次小心點。」

數天後他問我：「你平日很大脾氣，怎麼今次不生氣？」

記得當時我回答他：「我也很想鬧很想哭啊！可是如果我哭了，誰去打電話給銀行、誰去想辦法省錢？」

他聽到後，只笑了笑，那一刻，我領悟到何謂了解、認識和默契。自此，即使我再發脾氣，他都是沒甚麼的，因為他從這件事了解到真正的我，原來我的脾氣只會用在小事上，只想鬧鬧情緒耍耍性子而已。當大事來到，我的脾氣便會轉化成力量，用不怕事的態度地撐下去，保護我所愛的人。

其實，很多女人都是這樣子，小事易怒，大事理智，這並非代表我們冷酷，而是我們知道需要冷靜。所以，當你見到她對某些事還會發脾氣，就放心好了，但假如有一日，你見到她異常平靜，就最好先乖乖坐在一旁，等到她願意開口鬧爆你，你才好裝笨認錯，哈哈！

怪不得，很多人都攪不懂女人。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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