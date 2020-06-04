傳暗溝余香凝！黃宗澤衰咗即玩杯葛？

藝人黃宗澤（Bosco）自2012年與胡杏兒分手後，一直未有再公開承認有女友，就算三年前被指因拍劇跟細十二年的陳嘉桓（Rose）撻着，女方更被拍得出入Bosco屋企，但兩人都只以兄弟相稱，否認戀情。不過，否認還否認，女方不時到男友所開的蠔吧食飯，十足十老闆娘一樣！

不過有指Bosco愛玩的性格，沒有因為任何人而改變，有指他拍攝《飛虎之雷霆極戰》時，看中余香凝並不時獻殷勤，並主動約會她，但余香凝沒有睬Bosco之餘，仲向陳嘉桓「告密」，令陳嘉桓與Bosco嘈交！自此之後，男方一見到余香凝即當透明兼面左左，並自行「封殺」對方，講明不會跟對方一齊做訪問，以及以後不想再跟余香凝合作，相當認真！

對於被指與余香凝交惡，黃宗澤回覆：「無聊！我同余香凝都無面左左，開工嘅時候一班人都有講有笑，但私底下就無聯絡過。」

余香凝則表示：「大部分劇集、電影出街，唔係傳不和就傳緋聞，我可以講係完全無咁嘅事，唔係事實，不過我同Bosco劇中對手戲其實唔多，私底下亦都冇聯絡，所以更加唔明白點解會傳成咁。」