鄧健泓獲國際影展獎項　石詠莉開心到瞓唔着

由鄧健泓（Patrick）擔任導演及參與編劇、監製、剪接，其妻石詠莉（Sukie）做女主角的微電影在2月推出，Patrick抱住一試的心態報名參加洛杉磯電影獎（LAFA），結果微電影除了在全球超過一百部新作品中打入最佳影片15強外，他更首奪最佳新導演（短片），揚威海外！Patrick接獲大會電郵通知得獎消息，令他非常開心，是其人生第一個導演獎項！

對於獲得國際影展獎項，Patrick表示：「記得微電影推出後，有幸獲得金像獎導演陳德森嘅讚賞、鼓勵同意見，獲益良多，不過自己仲有好多地方可以改進，我會繼續努力，最近都寫咗兩個劇本，一個是參與外判電視劇嘅計劃，一個會嘗試申請政府資助嘅首部劇情片。」而今次得獎他不需赴美，但臨近年底時，大會將舉行終選，從所有得獎者及作品中選出各項獎的終極大獎，如果有幸獲得殊榮，他就要到洛杉磯領獎。

至於Sukie則戥老公得獎開心到飛起，她笑言：「收到呢個消息之後開心到瞓唔着，好戥老公開心，因為鄧導演由零到完成製作品我都歷歷在目，佢花咗好多心思、心血，每一位工作人員都功不可沒，我可以叼到少少光已經好榮幸。今次衝出香港參加美國影展，我都膽粗粗，但人生總要試，最初覺得佢入圍已經係獎勵，冇諗過會得獎，仲可以獲得最佳新導演，我好proud of老公，真係很感恩，希望佢之後有更多更好嘅作品，我會煮餐九大簋獎勵佢，哈哈！」