期間限定！拖車變Snoopy專門店賣名牌雜貨

《花生漫畫》（Peanuts）自50年代發行以來廣受歡迎，唔少男女老幼都是它的Fans。東京將開設一間專為男性顧客而設的期間限定店，名為PEANUTS TRAILER SHOP，將於6月6日開業。特別之處是選了鄰近神樂坂站的住宅區開店，店面是一架美國製的拖車，以「成年男性隱世的家」為主題，硬朗有型。由於地方有限，為了讓顧客可以舒舒服服購物，必須在網頁預約才可進店。店內可以找到各款Snoopy及朋友為主題的服飾、生活雜貨和日用品，包括英國傢俬品牌BISLEY的衣櫃及儲物櫃，於美國麥迪遜廣場公園、體育館及學校等使用的美國椅子品牌CLARIN的摺疊椅子，還有與PORTER聯乘系列「JOE PORTER」的袋及銀包等，全是品味之選，女性顧客也能在此找到心儀禮物送給另一半。

PEANUTS TRAILER SHOP

地址： 東京都新宿區矢来町41

營業時間：11:00am~7:00pm（逢周三休息，需先預約）