【潮魅】搖滾教母薰陶：自信是一種叛逆

意大利時裝品牌Max Mara 2020早秋系列，以龐克女神為靈感，70年代美國搖滾教母Debbie Harry說：「不受男性影響，做一名自信的女性藝人，是一種叛逆。」此番言論令品牌創意總監Ian Griffiths重新審視女性化形象，打破品牌以往的風格，加入中性化及街頭元素。不對稱荷葉邊再度強勢回歸，外套衣領及袖口勾勒出精緻的剪裁線條，盡顯時尚女性魅力，展現簡潔時尚。

今季受到當代藝術大師Andy Warhol及Holly Solomon的作品影響，大玩浮誇的霓虹色、寶藍色、翠綠色、鮮紅色的西裝套裝，為幹練的設計注入活力。

為慶祝Max Mara誕生50周年，引用2001年著名藝術家William Wegman拍攝的作品「Dogs in Coats」，將穿上經典101801駝色外套的獵犬印在T-shirt上，融合經典與創新，向品牌經典致敬。

02 風衣配搭泡泡袖設計，令人耳目一新。

65 2001年作品“Dogs in Coats”印在 T-shirt 上，經典重現。

01 模特兒穿上駝色外套配上“Dogs in Coats”T-shirt ，向品牌經典致敬。