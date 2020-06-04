四姊妹進軍幕前？譚凱琪家姐原來係「陽光妹」

圈中一向都有唔少索爆姊妹花突圍而出，就好似湯洛雯同妹妹湯樂瑤，余香凝同妹妹余潔滢等，都成功俘虜一眾宅男！但係唔講都可能唔記得，最近喺熱播劇《降魔的2.0》同《飛虎之雷霆極戰》都有份演出嘅譚凱琪，佢家姐譚凱欣都有做過幕前㗎！

譚凱欣喺1991年做「陽光妹」入行，拍完廣告之後，佢憑住甜到爆嘅樣子，好快就受人注目，之後轉戰影壇，拍過《新殭屍先生》、《飛虎雄心》等電影，到咗2005年，佢同前組合風火海成員朱永棠（《古惑仔》「巢皮」）結婚，婚後生咗兩個女，淡出幕前。到咗近年佢活躍喺社交網，不時晒近照，睇到佢身材同個樣依然Keep到，完全唔似係人哋媽咪添！

最近網上盛傳譚凱琪原來係有「四姊妹」，仲話四姊妹都曾經進軍幕前，分別係大家姐譚凱欣、二家姐譚凱韻同埋細妹譚凱倫、但係譚凱琪好快就出嚟澄清話，佢只係得一個家姐譚凱欣，其他嗰兩個都同佢冇血緣關係㗎，大家唔好誤會啦！

其實睇番傳聞係二家姐嘅譚凱韻曾經做過電視台新聞台主播，個樣夠晒斯文，喺網上都有唔少粉絲，但係睇落就同譚凱琪唔係好似樣囉！而傳聞係細妹嘅譚凱倫係「ViuTV女神」，有唔少紋身嘅佢，身材火辣，不時喺社交網晒性感相派福利，佢仲曾被指暗撻夏雨兒子黃奕晨，捲入「小三」疑雲。