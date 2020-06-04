陳奕迅被同學收錢　放學遇劈友唔敢再返學

歌神陳奕迅（Eason）從小到大讀的都是名校，包括聖若瑟小學，12歲到英國就讀唐德塞學校，畢業後就入讀金斯頓大學，並攻讀建築學及音樂課程，期間更考得英國皇家音樂學院八級聲樂證書，而大學在2014年更特地頒授榮譽博士名銜給他，以表揚他在音樂上及推動廣東歌的貢獻。

Eason在社交平台上載了一條短片，大爆原來一直讀名校的他曾讀過一間「爛仔學校」！他笑言本身打算中三才到英國升學，但因學能測驗成績不理想，故升中時只派到第七志願，而因為爸爸對他太有信心，故最後「出事」：「爸爸填第一志願係聖若瑟，之後皇仁、華仁、英皇同埋聖保羅，佢覺得我頭五名一定入到，所以之後開始亂填，第七志願係一間叫聖璐琦書院。」

他透露去到學校基本上完全是考第一，而有兩個同班同學更是金色頭髮（金毛），他們每日更向Eason「籌旗」：「因為佢哋食煙，嗰時十蚊一包，所以我將買零食嘅零用錢攝喺襪，另外散銀就放袋，對佢哋嚟講一包煙十蚊，拎到我三蚊已經好好，呢啲經歷我覺得幾有趣。」除了被「收錢」外，他亦記得有次放學聽到磨刀霍霍的聲，同學即叫他行快兩步：「一行到落去見到有兩個哥哥有啲報紙夾喺腋下，去到樓梯中間已經聽到霍霍聲，我媽咪即刻叫我快啲上車。」他謂最後返了一個月學就沒再返學，留家自修兩個月。