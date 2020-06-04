Mazda CX-8　豪華齊料大盛

輸港的CX-8，提供2+2+2布局的6座位及2+3+2布局的7座位選擇，兩者均提供i-Special及i-Plus版本(i-Plus版多配備由10具喇只組成的Bose音響系統)，拍攝車是配備七座位的CX-8 i-Plus。（方偉堅攝）

汽車市場都有潮流，以前興七座MPV，家陣就興七座SUV。最近日系代表之一Mazda全新引進齊料到一個點的豪華SUV CX-8，大部分數得出的歐系豪華SUV科技配置都有，售價不用40萬，吸引吧！

全新抵港的CX-8，車身體積為4,900×1,840×1,725mm，長度、闊度及高度分別車身較CX-9短175mm、129mm及22mm，但就擁有跟CX-9相同的2,930mm長軸距，乘坐空間一樣舒適寬敞。所配備的新一代G-Vectoring Control Plus(GVC+) 行車穩定系統，進一步強化轉向穩定性、操控度及安全性。尤其於進出彎道、高速公路轉線及濕滑路面時。同時受惠於車架剛性增強，加上採用大量吸震部件和吸音物料，行車時的寧靜舒適度相當高。

車上標準配備相當齊，360度環視泊車系統連前後泊車感應；集駕駛者注意力警示、智能城市前/後煞車、車道偏離警示、車道保持輔助及自適應智能LED頭燈組於一身的i-ACTIVSENSE主動安全系統，皆屬隨車標準配備。其他還有支援Apple CarPlay的 MZD CONNECT 8吋輕觸多媒體屏幕系統、三區獨立恒溫冷氣、全彩色投射顯示、多功能軚環附設電熱功能、電動玻璃天窗、中排車窗太陽簾、遙控電尾門、19吋鋁合金輪圈等，數得出的都有。

規格表

車型：五門七座位SUV

引擎：SKYACTIV-G直四自然吸氣

容積：2,488c.c.

最大馬力：194PS/6,000rpm

最大扭力：258Nm/4,000rpm

傳動：SKYACTIV-Drive 六前速+/-自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣臂桿、（後）多連桿式

車身體積：4,900×1,840×1,725mm（長×闊×高）