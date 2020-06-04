高顏值小米風扇　自然送風吹得舒服

雖然網上神曲有云︰「熱辣辣熱辣熱辣辣，一起慳電……心靜自然涼」，但Sorry囉，天氣熱成咁小記一定開風扇！最近小米旗下米家出咗部座地式1X智能電風扇，號稱吹出來的風又涼又靜，而且平到五百元有找，即管借回來實測一下！

一如米家其他電器，1X智能電風扇沿用一貫簡約純白設計，光是外觀就令人感覺到放鬆舒服，也容易融入家居裝潢之中。將貨就價下，風扇難免以塑膠作主要材料，雖然摸上手較為廉價，但好處是僅重2.8kg，單手就抽得起，方便搬到家中不同角落使用。

風扇採用座地式設計，主要由扇葉、風罩、摩打與支柱組成，買回來要依圖組裝，但放心難度不高，隨盒又附有六角螺絲批，十數分數就DIY完成。風扇的送風範圍頗大，可左右140 °、向上23°、向下16°轉向，最遠達到14米，基本上滿足香港大部分客廳需要。風量設有4段、100檔調校，並可選擇直吹風或自然風，多得7片大面積翼型剖面羽葉，吹出來的風自然柔和，有點像微風拂過皮膚的感覺，不像一般風扇予人的刮肉感，吹得耐也不會頭暈或皮膚乾燥。個人最欣賞是夠靜，據知噪聲值只有26.6dBA，放在睡房也保證可一覺瞓天光！