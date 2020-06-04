鄧佩儀《降魔的2.0》喊功竟然係咁練成

藝人鄧佩儀（Gloria）於無綫熱播劇《降魔的2.0》內大展喊功，原來現實生活中她曾試過與媽咪因「唔開心事」無言對泣兩小時，眼淚流不盡，傷痛感覺至今仍留心中，成為「借鏡」幫她入戲。

Gloria於《降》刻內扮演「千金小姐」施萊斯，與「精靈」胡鴻鈞吻戲連場成熱話，當事人卻表示其實最難忘戲內的親情線：「今次我同麥凱程演兩姐弟，仲要感情好好，而現實生活中我同自己哥哥都好Close，我就將呢份感情融入角色內。」Gloria難忘其中一場戲交代麥凱程，因健康問題陷生死邊緣，她需要爆喊：「好明白為咗至親，寧願將自己條命嚟換畀對方嗰種嘅感覺。今次演得好有Feel，好彩現實中我嘅親屬家人都好健康，而且同佢哋經歷嘅回憶，絶對開心同感動多過淚水。」

這些年來Gloria「最悲傷的一次」發生在18歲，情景至今歷歷在目：「嗰次係唯一一次唔開心嘅，我連續喊咗兩粒鐘，我媽咪見到我咁，就坐喺對面一齊喊，好心痛見到媽咪為自己不停咁流淚。直至依家拍喊戲，只要諗番當時我就會好有感覺。」Gloria拒絕透露當時發生甚麼問題，只淡然補充：「總之問題最終係解決到嘅。我只可以話7年嚟我都冇再咁喊過，而且係我同屋企人唯一嘅一次，亦令我明白到原來人可以有咁多淚水！」

今次戲中不乏打戲，Gloria正式嘗「打女」滋味：「有場戲講我被魔鬼用法力扯上半空，之前都吊過威吔知係乜嘢回事，但當時衝力好大，第一Take我真係膽怯。（愈打愈好玩？）應該咁講，之前試過拍到腰傷，依家拍打戲一定拉晒筋先，經驗多咗，信心自然大啲。」今次遇上男一馬國明，未入行前是電視精的Gloria竟「失望而回」﹕「我同佢得場食飯戲，真係緣慳一面。試過有日我留咗喺現場睇佢開工，佢嘅演技令我眼濕濕，希望日後有真正嘅合作機會啦。（想同佢演乜關係？）乜都得，最緊要有多啲對手戲，我未敢諗扮佢另一半，驚襯唔起佢呀。」