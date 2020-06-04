Samsung Pay八達通3周年　增值唔再收服務費

隨着Apple Pay加入八達通，另一陣營Samsung也不敢怠慢，事實上他們早於3年前經Samsung Pay引入Smart Octopus功能，並不時推出迎新優惠，而踏入3周年加上對手出現，官方將優惠加碼，宣布即日起經Samsung Pay應用程式以Mastercard或Visa卡增值Smart Octopus，可獲豁免增值服務費，以往因為要收錢而卻步的一眾Samsung用戶會否回心轉意呢？

除此之外，即日至2020年6月30日，凡於特約零售商或經銷商購買Galaxy S20系列的用戶，只要完成網上登記，便可獲$500的八達通增值額獎賞；S20系列用戶於Samsung Pay首次加入Smart Octopus，也可獲$250八達通增值額獎賞，當中包括$150八達通增值額及$100八達通增值額的消費回贈。

換句話說，依家買S20系列最多可獲$750八達通增值額，加上Galaxy Buds耳機、無線充電板Duo、YouTube Premium 4個月試用等，加埋$3,000嘅贈品，計落其實幾抵買！