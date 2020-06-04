【為錢乜都制】馮盈盈率咪神噴血「搶錢」

無綫今年為慈善破天荒，周六（6日）舉行的《萬眾同心公益金》慈善晚會將於翡翠台和網上平台同步直播。電視版有徐小鳳和黎瑞恩等獻唱，網上版則有「話題女王」馮盈盈着優閒白恤衫煮早餐，《3日2夜》六魔女彭慧中、胡美貽、陳詩欣、曾淑雅、何泳芍及鄧伊婷，大玩瑜伽及跳鋼管舞，極具視覺效果！而薛家燕將挑戰汪明荃跳十字步「爆汗」籌款，甄澤權則表演魔術，娛樂性十足。

受疫情影響，早前已有多個網上慈善騷相繼舉行，而今次直播籌款活動為吸引善心人捐錢亦出盡法寶，大膽構思「你肯捐、我肯做」的互動玩法，只要網民捐出可觀數目，便可要求心儀藝人「演出」！

性感鋼管舞

當中「話題女王」馮盈盈最近與賭王兒子何猷亨遊船河，又被爆另一緋聞男友鄭衍峰有其住戶證，常送返香閨等，問可會游說「朋友」猷亨捐錢支持她？盈盈回覆：「無論我有冇叫，係唔係我朋友，都應該踴躍捐輸！」若有人捐錢叫她公開戀情，又可會認愛？她笑說：「冇戀情點公開！」

而無綫解除「限奶令」後，王牌旅遊節目《3日2夜》的女主持頓成節目亮眼環節，六魔女將輪流做運動，以性感裝束大跳鋼管舞及做瑜伽！因34D導彈而被網民熱捧的彭慧中表示，對做瑜伽較有信心：「希望做到一啲比較難嘅動作，平時都有拉筋，近排亦做多咗運動。」至於胡美貽和鄧伊婷笑言要節食：「因為要着Sports Bra露腰，加上夏天嚟喇要Keep Fit，呢幾日開始食少啲！」