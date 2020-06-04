相逢恨晚圓心願　黃光亮唱情歌冧煒哥

娛樂圈「四大惡人」之一的黃光亮，外表惡形惡相，但天生有一副磁性歌喉，早前他自資六位數字錄製了一首飲歌《這便是一轉眼》於社交平台上播放，他沒有演出MV，只插播了自己童年和早年入行的照片。

出歌只為圓心願的黃光亮，未有打算有回報：「80年代係黃霑（香港已故作曲家、填詞人、廣告人、作家、藝人）發掘我有呢個中低音聲線，我咪拜佢為師，之後佢畀埋錢我去學聲樂同打鼓，試過有次我飲醉酒去佢度過夜，霑叔即席畫咗公仔字畫送畀我，當中蘊含人生晢理！」

對自己歌喉甚有信心的黃光亮，特別將這首由他監製的新歌，給其欣賞的藝人陳煒（煒哥）試聽，二人於兩年前合作無綫劇集《果欄中的江湖大嫂》結緣，黃光亮坦言至今仍被煒哥美色迷倒，即使對方有男友，亦大膽向其表白。

煒哥聽完歌曲後對黃光亮另眼相看，發覺他竟然有如此深情的演繹，但對其表白，她就不客氣以「慳啲啦!」來回應，叫他死心！黃光亮笑說：「拍劇當日我未知佢離咗婚咋，否則我一定追佢！（依家人家有男友都追？）我未見過佢男友，見到可能打咗佢！」

原來二人合作《果欄》時亦有合唱歌《只有情永在》，煒哥說：「嗰次唔太認真，因為佢加插咗粗口！（組檔演唱登台？）都好！其實未有疫情前，我都去咗美加登台，演唱都為我帶嚟好多收入！」