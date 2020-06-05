【十優港姐降呢】麥明詩OL難捱　打雜送外賣

現年28歲、英國劍橋大學法律系畢業的麥明詩，半年前放棄與無綫續約，改簽「一年一Show」的「綠葉制」，轉去著名跨國顧問公司擔任商業顧問，重拾律師本行。不過做番「老本行」不久的她，之前在節目《#後生仔傾吓偈》中，大呻轉行後收入大減，更放風謂日後不排除會返回無綫，據知身為「十優港姐」的她亦有實際行動，僅過了半年寫字樓生活，就嫌人工低及悶，主動提出重返「娘家」！

向樂易玲埋手斟回巢

據知，麥明詩現時做顧問的人工每月約四萬多，雖然對打工仔而言是很吸引，但比起做藝人時，挾「十優港姐」銜頭的她拍個廣告、出個活動閒閒哋都六位數字起跳，收入明顯大減幾倍！而且OL工作刻板，不如藝人拍廣告、拍劇、出活動般多姿多采，加上見到身邊藝人朋友的幕前演出，搞到她心郁郁想重返娛樂圈。3月中，原本去了台灣工作的她已靜悄悄返港出席導演葉念琛的生日會，不過據知她出席的真正目的是無綫高層樂易玲！有傳當日她向樂易玲埋手，不理席間還有好姊妹馮盈盈、唐詩詠、姚子羚、陳敏之、方力申等人在場，她都直接向樂易玲提出想重返無綫。

尷尬速閃入𨋢

而麥明詩的OL打扮亦終於曝光！日前見中環上班她，穿上白色連身裙淡妝上陣，校準時間於三點十五分下午茶時段，由兩名男同事護駕，「三人行」離開辦公室，她還「阿四」上身，先拍卡開閘讓同事先行，然後齊齊前往附近商場咖啡店買飲品，等候期間她與兩男雞啄唔斷，戴上口罩的她風騷傾不停，還不時笑到腰果眼。離開時更「外賣妹」上身，左右手各持飲品。返回辦公室時，記者上前問是否已習慣OL生活及會否返回幕前？她避而不答急急拍卡入閘，身旁男同事更為她擋駕：「你唔好再問佢喇，佢就嚟畀人炒喇！」一臉尷尬的麥明詩聞言極速入𨋢，卻被同事召喚折返，見她匆匆把入閘卡交予同事後，頭也不回速閃入𨋢。

對於被影到返新工，更幫手買外賣，麥明詩接受電話訪問笑言是與同事一起買飲品，又坦承現時做顧問工作，但為保障客戶、同事及公司私隱，詳情不便透露。講到有傳她嫌人工低及悶，想做番藝人？她表示想專注現時事業：「依家工作充實，除非做電視嘅朋友有需要而我幫到手就會幫忙。」