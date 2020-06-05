56歲仲要拍打戲　黎耀祥受傷膝頭都腫埋

藝人黎耀祥（祥仔）、海俊傑、曹永廉及韋綺姍今晚現身將軍澳電視城，為本周六舉行的慈善節目綵排唱歌環節。祥仔及海俊傑齊齊受訪，問到祥仔獨對三個唱家班可有壓力？他指有，還講笑話一開始唔想唱：「後尾佢哋話係唱啲經典歌，叫我唔使怕，咁我登台搵食都唱過，就放心好多，加上又係做善事。」

講到由祥仔主演的新劇《殺手》將於本月播出，他表示好期待：「呢套真係打得最多、操得最甘，做殺手有好多打戲，劇入面識打嘅演員都打勻晒，特別辛苦係由夏天打到冬天，記得嗰陣彎低綁鞋帶，啲汗係好似水喉咁滴落個地，套劇都拍咗成年幾、兩年，都希望出到嚟個效果好好。」

身旁的海俊傑即向祥仔「挑機」求激戰，並自言正拍攝新劇《陀槍師姐2020》，剛完成了一場MMA打鬥戲份，不過就不慎被打爆左眼角，搞到爆微絲血管：「隻眼就好返，不過隻手有瘀、又傷到氣門，啲軟組織凸咗出嚟，要搵醫師推番入去，好痛！仲要敷藥、食藥、艾灸，不過出到嚟靚就值得，我啲拳腳都唔錯㗎！好希望之後可以拍一套時裝武打劇。」現年56歲的祥仔聞言即抵死笑話：「諗極都唔明點解需要我哋呢啲年紀嘅演員去做！唔係後生嘅專利嚟咩？我哋做教練咪得，拍打戲唔同以前，依家要糾纏，我個膝頭都拍到腫晒，要針灸。」