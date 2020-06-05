生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 戀愛運並未下降，對方只是在忙着急趕的事情，以至沒時間約會而已。

牛：→ 平穩的一天，做生意者要花多些時間和精力定出新策略，才可突破悶局。

虎：→ 易有發生霧水情緣的機會，男性特別多外在誘惑，小心出現假桃花。

兔：↓ 愛情運下降，切勿忽略伴侶的健康，各種小毛病會為你帶來不少困擾的。

龍：↓ 不要過分關心朋友，這只會令人覺得你霸道又多管閒事，還會惹來是非。

蛇：→ 利用一些旁門左道方法，最終只會招致失敗，腳踏實地去做會有好成果。

馬：→ 小不忍則亂大謀。今天無論遇到甚麼事情也要忍耐，否則會更加麻煩。

羊：↑ 這天對許多事情也積極主動，將會替你帶來許多機會，能發揮你的所長！

猴：→ 獨立的你一向不求人，但今天是需要尋找別人幫助，開口就會得人相助。

雞：↓ 是日沖煞，要小心外出時會有絆倒的情況發生，穿高跟鞋要更為留神。

狗：★ 趁着心境平靜的時候，多做點有意義的工作，令各方的運氣都大大提升。

豬：↑ 有人找你商談合作機會，不論是否成事，你都可以從中學懂不少的事情。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌