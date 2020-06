台灣歌手周興哲原來唔止唱歌叻,做戲同樣了得!佢喺社交網上載一段扮喪屍嘅短片,佢同兩位工作人員見到路上有幾個路障,即刻聯想到喪屍片,所以即場表演一場喪屍戲,又真係入型入格喎!

佢留言:「I saw this road and can’t help it (當我們看見這條路就忍不住了)我們是殭屍♂#今日收工」好多網民都搞笑指佢係「被演戲耽誤的歌手」呀!