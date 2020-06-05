預測：雙子、處女、人馬及雙魚座朋友，須注意意外損傷等。

白羊：財運稍佳，開單、簽約等將較利好，但精神狀態略為不穩，投機、賭博等宜節制。

金牛：人氣略為不穩，宜多注意合作及人際關係，保持低調多作協調，社交運將更平穩。

雙子：精神不穩故易感疲累，宜趁假日公餘多休息多放鬆，充電後更能投入工作或功課。

巨蟹：社交運一般，或偶有人事等問題，宜注意有關宗教、學術、嗜好及旅遊等話題。

獅子：事業運略為不穩，求職、轉職、轉行或謀事等需予耐性，宜利用時間多作準備。

處女：公幹、出勤及海外項目等進度或帶點反覆，注意文書、傳訊等工序將有助推進。

天秤：公事變動或會較頻，但情緒回穩，家庭運較佳，將更能集中，有助應付各式挑戰。

天蠍：精神及戀愛運略為不穩，已有固定伴侶的朋友，宜於約會或日常生活中多花心思。

人馬：體能稍遜，工作壓力或會較大，宜善用公餘，多作舒壓活動調息身心，有助過渡。

山羊：人緣及桃花運稍遜，親子及感情關係或帶不穩，宜多關懷身邊人，並多作交流。

水瓶：情緒及家庭運略為不穩，但精神稍佳，日常相處宜多予耐性，關係將更和諧融洽。

雙魚：人氣、辭令及溝通力略有不穩，不論公私需多予耐性，用心聆聽，可助減免摩擦。