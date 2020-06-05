OTO x 父親節：氹氹爹哋好好容易！

OTO x父親節，趁喺父親節前，買份心儀嘅按摩產品送畀爹哋日日鬆啦！(客戶提供)

【營業資訊】父親節就到，想爹哋收到禮物滿意？先了解佢嘅喜好，氹佢開心一啲都唔難！

OTO Esselence按摩椅 (ES-07)外形型格，功能全面，可為爹哋頸至腳底提供深層按摩。更配有藍牙音樂功能，最啱放工後畀爹哋享受按摩同時聽音樂Relax下！

OTO Rockie 按摩椅 (RK-11)實用慳位，加上翻轉收納式腿部：一轉可享受小腿氣壓同滾輪按摩，再轉即刻變晾腳腳凳。特有「搖搖椅」效果，配合唔同嘅按摩手法，令爹哋猶如置身?渡假村，想幾時嘆下都得啦！

爹哋為咗屋企奔波，想留係屋企做下帶氧運動，鍛煉心肺功能？

不如趁父親節買部3合1磁控健身單車 (RB-1000)，唔受天氣影響，想踩便踩，即刻將屋企變身為私人gym房，可以邊踩邊睇電話，可以multi-tasking，輕輕鬆鬆免疫力UP！仲可以摺得埋，易收納同實用。

仲有兩款全新嘅無線按摩產品可以畀爹哋屋企行到邊按到邊！

OTO Back Spa 腰背舒壓師(BS-300) 模仿按摩師3種不同手法：揉捏、揉捶及捶揼，紓緩腰背肌肉酸痛及疲勞，令爹哋身心舒泰。

OTO Penta-Gun按摩槍 (PG-90)透過高頻率震動及5個自動按摩模式，為爹哋放鬆緊繃嘅肌肉。

趁喺父親節前，買份心儀嘅按摩產品送畀爹哋日日鬆啦！

*即日起至6月21日，指定產品可享3個工作天送貨服務。

OTO最近聯乘滙豐信用卡，推出最紅購物優惠。OTO精選產品低至5折，正價貨品95折。

推廣期至2020年6月30日。受條款及細則約束。

產品熱線：2549 4611