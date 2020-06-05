【健樂事】芒種　3大養生要訣迎炎夏

不知不覺來到夏季第三個節氣：芒種，而食西瓜是最為解暑的食物。（互聯網）

6月5日是「芒種」，為夏季第三個節氣，天氣特徵是悶熱加潮濕，容易令人口渴、出汗、疲倦等，更有心臟專科醫生指出，在又濕又熱的環境下，要是沒有及早補充水分及電解質，令身體溫度過高，隨時可誘發心臟病呢！不想健康受損，就要記住以下3大養生要訣了。

1.作息篇

日長夜短是夏季的特點，作息習慣宜調整為晚睡早起，並趁中午小睡片刻，以解疲勞。另外，夏季與心氣相通，而養心就要靜養，所謂「心靜自然涼」，保持輕鬆愉快的心情，放慢生活節奏，可避免大量出汗！

2.運動篇

間中暴露於陽光之下，有助吸取陽氣，利於氣血運行，但切勿在正午12時到戶外做運動，並要留意衣着是否透氣薄身。另外，在炎熱天氣下做運動，必須補充水分及飲用含電解質的運動飲品，減低中暑機會。

3.飲食篇

悶熱的天氣，容易令人口渴，因此要多喝水，不要等至感到口渴才去補充水分，因為當一個人意識到口渴時，代表身體已經缺水。另外，多食新鮮蔬菜與水果，也有助解渴，尤其是人稱「瓜中之王」的西瓜是最當時得令的水果之一，除了含水量超過9成，味道亦相當甘甜，屬解渴解暑的佳品！