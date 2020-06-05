真的假不了！Kylie成《福布斯》年度名人收入之冠

財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布年度「百大名人最高收入排行榜」，雖然上月《福》方面指控真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner與她的母親Kris Jenner造假，誇大Kylie創立的化妝品品牌Kylie Cosmetics的業績。共聲言將Kylie踢出富豪榜。但今次宣布的年度收入排行榜中，Kylie仍然以5.9億美元成為年度名人收入之冠！

雜誌昨日解釋指雖然22歲的Kylie多年來誇大業績，但過去一年的收入足夠她成為年度最高收入名人。她的收入主要來源來自去年1月她將化妝品牌51%股份以6億美元賣給著名化妝品牌Coty，扣除稅項她袋走5.4億美元。而僅次於Kylie排第2位就是她的樂壇巨星姐夫Kanye West，他過去一年勁賺1.7億美元。Kanye亦成為今年最高收入音樂人！至於最高收入影星就是荷里活動作巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson），他過去一年收入高達8,750萬美元排第10位。

而十大位置之中，以體壇巨星佔最多佔一半！其中包括網球巨星費達拿（Roger Federer）、球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、美斯（Lionel Messi）、尼馬（Neymar）與NBA球星勒邦占士（LeBron James）。而費達拿就以1.06億美元排第3位，成體壇巨星收入之冠。

「百大名人最高收入排行榜」中亦不乏亞洲名人，成功打入國際市場的韓國天團BTS，今年亦榜上有名以5,000萬美元排第47位。至於成龍就以4,000萬美元排第80位。

十大最高收入名人

1.Kylie Jenner

2.Kanye West

3.費達拿

4.基斯坦奴朗拿度

5.美斯

6.Tyler Perry

7.尼馬

8.Howard Stern

9.勒邦占士

10.狄維莊遜