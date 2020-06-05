文雪兒驚爆曾患乳癌　工程師大女宣布進軍娛圈

近年重返幕前拍劇嘅文雪兒與前夫離婚後，獨力照顧兩個女兒，近日佢公開大談辛酸史外，更首次自揭曾患上乳癌！當時佢正值創業階段，美甲生意剛剛起步，令佢壓力好大，大家都話佢面色唔好，所以佢就去睇醫生，最後發現患上零至一期乳癌，係好初期，雖然係咁，但佢都唔想當時只有12歲嘅大女張筠（Christy）擔心，臨做手術前一晚先同阿女講，更形容似「交低身後事」，最後成功戰勝癌魔令佢好感恩！

而當年仲係單親媽媽嘅文雪兒更自爆供愛女讀書使咗唔少錢，補習數學2年使60幾萬，供阿女去外國讀書4年總共200百萬！不過正所謂「坎坷過後有艇搭」，文雪兒兩個女非常生性，Christy畢業於UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士課程畢業，現職土木工程師，細女Jennifier亦完成傳理系課程，依家幫媽咪打理美甲店生意！

身為「學霸」嘅Christy，未有繼承繼父建築師職業，選擇進軍娛圈！不過其實佢起初冇打算入行，係被Model公司Quest Artists & Models睇中，覺得佢似韓劇《夫妻的世界》中嘅韓素希，雙方一拍即合！雖然決定加入娛圈，但佢會考工程師牌，完成媽咪心願！而文雪兒就澄清唔係「虎媽」，唔想阿女咁大壓力，自己條路自己揀，再睇吓日後有冇興趣拍劇！

文雪兒接受東網訪問時就透露：「佢細個都好鍾意扮Model，着靚衫行Catwalk，如今有機會畀佢着靚衫，騷吓努力練返嚟嘅身形，只要佢開心，同埋形象健康我都會贊成！」講到佢患癌時，佢表示發生喺14年前，坦言雖然係初期，唔算大手術，但心情好沉重：「諗嘢比較負面，有啲人入咗手術室出唔返嚟…我都有恐懼、驚惶失措，幸好身邊好多人支持我，呢關唔算太難過！」而因為係初期癌症，不須割除乳房。