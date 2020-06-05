新抱唔易做！忙服侍奶奶8人姊妹團　林志穎老婆淚崩

台灣天王林志穎帶同老婆陳若儀及媽媽一齊拍攝大陸真人騷《婆婆和媽媽》，陳若儀喺早前一集大爆結婚10年來飽受網絡欺凌，而奶奶對新抱嘅態度更備受批評，令網民非常心痛陳若儀！

喺最新一集，奶奶為咗慶祝母親節而邀請咗7位好友到屋企聚餐，陳若儀不斷進出廚房忙住招呼！當用完餐後食飯後果時，奶奶嘅一位好友指住另一人話：「她不會剝橘子，她說她們家的橘子都媳婦剝的。」陳若儀即刻笑住伸手：「那你給我剝！阿姨家的媳婦都很優秀，很乖，對呀，而且家裏都弄得很好。」轉數咁快成功氹得大家都好開心，一班阿姨都舉杯邀請佢坐低：「謝謝你，讓你這麼忙（謝謝）。」

而呢個時候，陳若儀媽媽打畀愛女，陳若儀出到外面聽電話：「媽，母親節快樂，沒有陪在你身邊…媽媽你覺得我做你的女兒還OK嗎？」陳媽媽就回應：「你是天送來的禮物耶！你知道到今天我只有感恩的心，你知道你在媽媽心中份量了吧。」陳若儀聽到後不禁哽咽落淚，事後佢受訪坦承因為當天比較忙，突然間媽媽來電，覺得母親節應該陪自己媽媽：「覺得有點愧疚，突然就潰堤了！」林志穎媽媽再度成為箭靶，唔少被網民都話佢太苛刻，不過都有網民認為只係節目效果啫！

而另邊廂，同樣參演節目嘅伊能靜同奶奶嘅相處方式就令人羨慕，兩人十足姊妹咁，大談美容、減肥同男人等話題！其中一幕講到減肥中嘅奶奶為咗唔浪費而食唔停，令伊能靜忍唔住沒收佢個碗，引來奶奶笑言：「你媳婦也太狠了！」可愛互動令兩人成為節目中最收歡迎嘅一組。