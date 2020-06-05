回收棉布打造　環保「三色」Chuck'70

近年好多潮流品牌於創作產品時都碰上一個相同問題，就是如何讓產品設計保持新鮮感的同時，亦注重環保？去年6月面世的Converse Renew Canvas系列就是Converse找到的答案，系列鞋款設計看似與品牌已往所推出的毫無分別，但其實鞋身所用的物料是以舊塑膠瓶進行分解變成可回收聚脂纖維紗線編織製成。其後品牌亦透過將舊牛仔褲及剩餘棉布重新處理，演變出Renew Denim及Renew Cotton兩個系列，成功創造出一種可持續的方式製作出大家熟悉的經典鞋款。

今個夏季，品牌就迎合夏日休閒風格，特別為鞋款加入拼色設計創作出Renew Cotton Tri-Panel系列。全新系列沿用品牌標誌性的Chuck Chuck '70為藍本，分別推出高筒及低筒款式，而鞋面及鞋帶均由回收棉料與聚酯纖維製成，鞋底部分則採用回收橡膠打造，鞋款的內內外外都以Upcycling手法重塑。

鞋側左右及鞋舌配襯上不同色調形成的三色拼接效果，更與早前推出的Carhartt WIP x Converse Renew系列如出一轍，不過該系列是以採用舊Carhartt工裝拆下的Duck Canvas改造而成，定價貴一截而且已經賣晒，所以今次呢個Renew Cotton Tri-Panel系列睇啱就好起筷。